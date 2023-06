Gli incassi italiani tengono nonostante l’estate che avanza: sabato sono stati raccolti complessivamente circa 1.1 milioni di euro, al pari di una settimana fa, con Elemental che è rimasto in testa alla classifica. Il film Pixar ha raccolto 466 mila euro, superando la soglia del milione di euro e salendo a 1.2 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per The Flash, che dimezza gli incassi e raccoglie altri 150 mila euro, per un totale di 1.9 milioni di euro. Al terzo posto invece troviamo Spider-Man: Across the Spider-Verse, con 98 mila euro e un totale di 5.7 milioni di euro.

Quarta posizione per Fidanzata in affitto, che incassa 86 mila euro e sale a 212 mila euro complessivi. Chiude la top-five Transformers: il risveglio, con 74 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 24 GIUGNO 2023

ELEMENTAL – € 466.972 / Totale: € 1.255.310 THE FLASH – € 150.084 / Totale: € 1.908.253 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – € 98.325 / Totale: € 5.688.604 FIDANZATA IN AFFITTO (NO HARD FEELINGS) – € 86.695 / Totale: € 212.624 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO – € 74.116 / Totale: € 2.403.502 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – € 57.196 / Totale: € 11.541.744 UN MATRIMONIO MOSTRUOSO – € 29.410 / Totale: € 71.862 EMILY – € 23.799 / Totale: € 102.254 FAST X – € 17.705 / Totale: € 11.742.918 RAPITO – € 17.678 / Totale: € 1.558.743

Fonte: Cinetel

