Elvis prosegue la sua corsa verso la vittoria del weekend al box-office italiano: il film di Baz Luhrmann mantiene infatti saldamente la prima posizione sabato, incassando altri 232 mila euro e salendo così a 650 mila euro in quattro giorni (è uscito mercoledì).

Al secondo posto troviamo Lightyear – La vera storia di Buzz, che incassa 146 mila euro e supera quindi il milione e mezzo di euro complessivi. Chiude il podio Top Gun: Maverick, raccogliendo altri 127 mila euro e superando finalmente il traguardo dei dieci milioni di euro complessivi. È il quarto film dall’inizio della pandemia (oltre due anni) a superare i 10 milioni, dopo Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel multiverso della follia e The Batman. È anche l’unico non-cinecomic a farlo.

Quarta posizione per Jurassic World: il dominio, con 123 mila euro e un totale di 6.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Black Phone, che incassa 69 mila euro e sale così a 217 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 25 / 6 / 2022