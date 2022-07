Calano bruscamente gli incassi al box-office italiano: il weekend che si è appena concluso ha visto raccogliere solo 1.6 milioni di euro in quattro giorni, con un calo di oltre il 30% rispetto a una settimana fa e di più del 54% rispetto al 2019 (quando Annabelle 3 da solo incassava un milione di euro).

A guidare la classifica è Elvis, che si mantiene in testa per il secondo weekend consecutivo pur perdendo il 40%: il film di Baz Luhrmann incassa 421 mila euro e sale così a 1.6 milioni di euro.

Seconda posizione per Top Gun: Maverick, che anche in Italia è una garanzia e cala solo del 28%, con 276 mila euro e un totale di 10.6 milioni di euro. Terza posizione per Lightyear – La vera storia di Buzz, che incassa 210 mila euro e sale a fatica sopra i 2 milioni di euro complessivi.

Al quarto posto troviamo Jurassic World: il dominio, con 208 mila euro e un totale di 7.2 milioni di euro. Chiude la top-five Black Phone, che incassa altri 123 mila euro e sale a 516 mila euro complessivi.

Poche le nuove uscite, tutte nella seconda metà della top-ten: La mia ombra è tua, al settimo posto, incassa 41 mila euro; Mistero a Saint Tropez al nono posto incassa 29 mila euro, Gold al decimo incassa 24 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 30 GIUGNO 3 LUGLIO

ELVIS – € 421.856 / € 1.619.973 TOP GUN: MAVERICK – € 276.382 / € 10.609.872 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 210.019 / € 2.033.115 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 208.567 / € 7.236.558 BLACK PHONE – € 123.162 / € 516.010 LA CITTÀ INCANTATA – ED SPECIALE – € 102.916 / € 102.916 LA MIA OMBRA È TUA – € 41.475 / € 50.795 NOSTALGIA – € 32.002 / € 1.290.634 MISTERO A SAINT TROPEZ – € 29.244 / € 29.244 GOLD – € 24.765 / € 24.765

Fonte: Cinetel