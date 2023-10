È L’Esorcista – il credente a guidare la classifica italiana del weekend, con quasi 1.2 milioni di euro in quattro giorni e la miglior media per sala: si tratta di un esordio molto promettente, in linea con gli 1.1 milioni di euro che incassò Halloween nell’ottobre 2018.

Tiene ancora bene Assassinio a Venezia, al secondo posto con 574 mila euro e un totale di 7.2 milioni di euro in un mese. Chiude il podio un altro horror, Talk to Me, che ha affrontato il divieto ai minori di 18 anni con altri 444 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Paw Patrol: il Super Film, con 434 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro per l’unica vera offerta family della classifica. Chiude la top-five Volevo un figlio maschio, che debutta con 381 mila euro. L’altra nuova uscita in top-ten, Nata per te, debutta al nono posto con 250 mila euro.

Tra i film in tenitura segnaliamo invece Io capitano, che con 323 mila euro sfiora i tre milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 5-8 OTTOBRE 2023

L’ESORCISTA: IL CREDENTE – €1.192.127 (Totale: €1.192.322) ASSASSINIO A VENEZIA – €574.924 (Totale: €7.211.226) TALK TO ME – €444.437 (Totale: €1.405.182) PAW PATROL: IL SUPER FILM – €434.713 (Totale: €1.265.639) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €381.889 (Totale: €381.889) ASTEROID CITY – €348.528 (Totale: €1.112.132) IO CAPITANO – €323.340 (Totale: €2.985.926) THE CREATOR – €269.530 (Totale: €938.073) NATA PER TE – €250.440 (Totale: €250.440) OPPENHEIMER – €242.579 (Totale: €27.399.541)

Fonte: Cinetel

