Cinquant’anni dopo il successo de L’Esorcista, e dopo numerosi seguiti e spin-off più o meno deludenti, il franchise riparte con un sequel diretto che conquista la vetta della classifica americana: è L’Esorcista – il credente, diretto da David Gordon Green, che vince il weekend con 27,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 45 milioni di dollari in tutto il mondo. L’horror prodotto da Blumhouse è costato circa 30 milioni di dollari (più il marketing), e quindi può dirsi soddisfatto dopo questo risultato, in linea con gli esordi di altri film simili. Certo, è un dato molto al di sotto dello straordinario esordio di Halloween: il primo film della trilogia, diretto sempre da Green, incassò infatti 76 milioni di dollari nel suo primo weekend nel 2018. Inoltre per questo franchise la Universal ha investito la bellezza di 400 milioni di dollari, acquisendo i diritti di produzione e distribuzione per realizzare una trilogia sulla scia appunto di Halloween (100 milioni secchi sono andati alla casa di produzione Morgan Creek). Non vanno comunque sottovalutati due aspetti che hanno influenzato la promozione: il protrarsi dello sciopero degli attori (che ha impedito a Ellen Burstyn e agli altri membri del cast di spingere il film) e l’improvviso cambio di data d’uscita dopo che AMC ha annunciato il debutto di The Eras Tour il 13 ottobre. Sarà quindi fondamentale vedere l’andamento del film nelle prossime settimane.

Al secondo posto tiene bene PAW Patrol – Il Super Film, con 11.7 milioni di dollari e un totale di 38.8 milioni di dollari (87 in tutto il mondo): il film d’animazione rappresenta l’unica offerta per famiglie in un panorama altrimenti decisamente scarico. Buona la tenuta anche di Saw X: nonostante la concorrenza di L’esorcista – il credente, il film raccoglie altri 8.1 milioni di dollari salendo a 32.5 milioni di dollari complessivi (43 in tutto il mondo, ma mancano ancora diversi territori). Al quarto posto The Creator continua il suo viaggio deludente al box-office, con 6.1 milioni di dollari, 24.9 complessivi e 61 in tutto il mondo. The Blind chiude la top-five con 3.9 milioni di dollari e 10.4 milioni complessivi.

Tra i film in tenitura segnaliamo che Assassinio a Venezia, al sesto posto con 2.7 milioni di dollari e 35.6 milioni complessivi, ha superato i 100 milioni di dollari in tutto il mondo (102 per la precisione).

INCASSI USA 6-8 OTTOBRE 2023

The Exorcist: Believer – $27,200,000 – $27,200,000 PAW Patrol: The Mighty Movie – $11,750,000 – $38,866,988 Saw X – $8,150,000 – $32,554,793 The Creator – $6,099,000 – $24,929,037 The Blind – $3,971,319 – $10,486,997 A Haunting in Venice – $2,732,000 – $35,653,726 The Nun II – $2,575,000 – $81,059,802 Dumb Money – $2,150,000 – $10,635,065 The Equalizer 3 – $1,835,000 – $88,837,275 Hocus Pocus 30th Anniversary re-release – $1,542,000 – $1,542,000

Fonte: BOM

