Con i dati di venerdì 25 gennaio appare sempre più evidente come si comporrà la classifica del weekend al box-office italiano. Si consolida infatti il podio composto da tre nuove uscite, a partire da I soliti idioti 3 – Il ritorno, che ieri ha incassato 415 mila euro salendo a 764 mila euro in due giorni e preparandosi a un buon rimbalzo sabato e domenica. Al secondo posto, non troppo distante, troviamo Povere creature! con 334 mila euro e un totale di 604 mila euro in due giorni. Al terzo posto Tutti tranne te incassa 227 mila euro e sale a 350 mila euro in due giorni.

Quarta posizione per Pare parecchio Parigi, che incassa 125 mila euro e sale a quasi 1.8 milioni di euro, mentre Perfect Days chiude la top-five con 88 mila euro e sale a quasi 3.4 milioni di euro.

L’altra nuova uscita in top-ten è Dieci minuti, al nono posto con 39 mila euro e un totale di 65 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 26 GENNAIO 2024

I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno: € 415.541; totale € 764.986 Povere Creature! (Poor Things): € 334.976; totale € 604.439 Tutti Tranne Te (Anyone But You): € 227.025; totale € 350.897 Pare Parecchio Parigi: € 125.631; totale € 1.792.146 Perfect Days: € 88.244; totale € 3.381.025 The Holdovers – Lezioni di Vita (The Holdovers): € 65.108; totale € 843.290 L’Ultima Volta che Siamo Stati Bambini: € 56.475; totale € 1.706.763 One Life: € 53.082; totale € 2.166.998 Dieci Minuti: € 39.212; totale € 65.659 The Beekeeper: € 36.451; totale € 1.643.000

Fonte: Cinetel.it

Classifiche consigliate