È Il segreto di Liberato a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì: è il secondo film a “trazione campana” a stupire in termini di incassi in una settimana, con 244 mila euro e oltre 900 euro di media per sala. Scende al secondo posto Il regno del pianeta delle scimmie, con 107 mila euro e un totale di 263 mila euro in due giorni, seguito dal debutto de La profezia del male, che incassa 72 mila euro.

Al quarto posto l’altro film-evento sorprendente, Sarò con te, che continua a macinare incassi con 65 mila euro. Il film sullo scudetto del Napoli ha quasi raggiunto gli 1.1 milioni di euro in sei giorni. Chiude la top-five Challengers, che incassa 53 mila euro e sale a 3.3 milioni di euro complessivi.

L’altra nuova uscita del weekend è Il gusto delle cose, che all’ottavo posto incassa 11 mila euro.

INCASSI ITALIA 9 MAGGIO 2024

Il segreto di Liberato – €244.824 giornalieri, €268.452 totali Il regno del pianeta delle scimmie – €107.811 giornalieri, €263.738 totali La profezia del male – €72.267 giornalieri, €72.267 totali Sarò con te – €65.218 giornalieri, €1.095.473 totali Challengers – €53.500 giornalieri, €3.330.750 totali The Fall Guy – €32.090 giornalieri, €1.380.111 totali Garfield – Una missione gustosa – €17.807 giornalieri, €1.368.178 totali Il gusto delle cose – €11.391 giornalieri, €11.391 totali Confidenza – €10.924 giornalieri, €1.480.113 totali Mothers’ Instinct – €10.781 giornalieri, €13.569 totali

Fonte: Cinetel

