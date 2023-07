È Indiana Jones e il quadrante del destino a guidare la classifica italiana per il secondo weekend consecutivo, dimezzando gli incassi dell’esordio (ma mantenendo una buona media, vicina ai duemila euro per sala). Con circa 984 mila euro in quattro giorni, il film con Harrison Ford sale quindi a quattro milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per un altro film Disney, Elemental, che incassa un altro mezzo milione di euro: il film sale quindi a 4.3 milioni di euro complessivi.

Al terzo posto troviamo Insidious: la porta rossa, che dopo essere partito in seconda posizione ha perso un posto sabato e domenica, quando film come Elemental funzionano solitamente meglio grazie alle famiglie. L’horror ha raccolto 474 mila euro nei quattro giorni, che salgono a 606 mila euro in cinque giorni.

Tra gli altri esordi, Ponyo sulla scogliera apre al sesto posto con 86 mila euro, un buon inizio per la rassegna Lucky Red dei film Ghibli.

Al quarto posto un altro film d’animazione, Ruby Gillman – la ragazza con i tentacoli, che incassa 333 mila euro in quattro giorni e sale a 412 mila euro in cinque giorni. Chiude la top-five un’altra nuova uscita, Hypnotic, con 107 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 6-9 LUGLIO 2023

Indiana Jones e il quadrante del destino – €984.593 / €4.058.574 Elemental – €507.000 / €4.370.369 Insidious: La Porta Rossa – €474.460 / €606.356 Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli – €333.833 / €412.488 Hypnotic – €107.949 / €107.949 Ponyo sulla scogliera – €85.905 / €85.905 Spider-Man: Across the Spider-Verse – €84.341 / €6.294.589 The Flash – €84.129 / €2.603.522 Fidanzata in affitto – €55.558 / €679.053 Raffa – €48.011 / €48.011

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate