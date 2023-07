È stato un weekend sorprendente al box-office americano, che si è chiuso fortunatamente con incassi ben al di sopra dei 100 milioni (è da metà maggio che non si scende mai sotto questa soglia), ovvero 125 milioni di dollari. A dominare la classifica è Insidious: la porta rossa, con un risultato molto al di sopra delle aspettative: ben 32.6 milioni di dollari. Le premesse per una vittoria c’erano tutte, visto che già i dati delle anteprime di giovedì avevano fatto immaginare una performance migliore del previsto, ma non era ancora chiaro se il film si sarebbe comportato come molti horror simili, mostrandosi quindi molto frontloaded (ovvero: i fan corrono in sala i primi giorni e poi gli incassi calano). Invece la tenuta è stata così buona da far superare abbondantemente i 30 milioni di dollari, ottenendo il secondo miglior risultato della saga. Niente male per un quinto film costato peraltro solo 16 milioni di dollari (più il marketing), nella classica ricetta Blumhouse. Buono anche l’esordio internazionale: Insidious – la porta rossa sale a 64 milioni di dollari in tutto il mondo.

LEGGI – La recensione

Scende così al secondo posto Indiana Jones e il quadrante del destino, che perde il 56% rispetto al suo weekend d’esordio e incassa 26.5 milioni di dollari, per un totale di 121 milioni di dollari, che diventano quasi 250 in tutto il mondo. Il film, lo ricordiamo, è costato circa 300 milioni di dollari più il marketing.

Terza posizione per Sound of Freedom: il film fenomeno di stampo religioso prodotto in crowdfunding e lanciato il Quattro Luglio (dove ha debuttato al primo posto) nel corso del weekend ha incassato altri 17 milioni di dollari, salendo a ben 39 milioni di dollari: potrebbe aggiudicarsi il titolo di sleeper hit dell’estate.

Al quarto posto Elemental tiene estremamente bene, perdendo solo il 22% e incassando altri 9.6 milioni di dollari, per un totale di 109.2 milioni di dollari (che salgono a 251 in tutto il mondo). Nonostante tutto, il film Pixar se la sta cavando bene, ma ricordiamo che è costato circa 200 milioni più il marketing.

Chiude la top-five Spider-Man: Across the Spider-Verse, con 8 milioni di dollari e 357 milioni complessivi (ha ufficialmente superato Guardiani della Galassia Vol. 3), che salgono a 641 in tutto il mondo.

In sesta posizione debutta Joy Ride: la commedia vietata ai minori raccoglie solo 5.8 milioni di dollari, al di sotto delle aspettative. Non è insomma il successo inatteso di Crazy & Rich.

INCASSI USA 7/9 LUGLIO 2023

Insidious: The Red Door – $32,650,000 / $32,650,000 Indiana Jones and the Dial of Destiny – $26,500,000 / $121,205,329 Sound of Freedom – $18,219,879 / $40,207,249 Elemental – $9,600,000 / $109,191,880 Spider-Man: Across the Spider-Verse – $8,000,000 / $357,648,302 Joy Ride – $5,850,000 / $5,850,000 No Hard Feelings – $5,250,000 / $40,412,492 Transformers: Rise of the Beasts – $5,000,000 / $146,723,312 The Little Mermaid – $3,500,000 / $289,038,945 Ruby Gillman, Teenage Kraken – $2,800,000 / $11,599,925

Fonte: BOM

Classifiche consigliate