Inside Out 2 è ufficialmente la sorpresa del 2024 al box-office italiano (e mondiale), almeno finora. Abbiamo seguito fin dalle anteprime di martedì l’andamento del film Pixar, e non c’è stato giorno che non abbia stupito, soprattutto con l’avvicinarsi del weekend vero e proprio. A partire da giovedì, gli incassi sono cresciuti arrivando a esplodere letteralmente nella giornata di domenica, quando ha raccolto la bellezza di 4.7 milioni di euro. Ecco quindi che nell’arco dei quattro giorni del weekend, giovedì-domenica, ha incassato 12.7 milioni di euro (con una media stellare di 22 mila euro), che salgono a 16.7 milioni di euro complessivi da martedì.

Difficile fare dei confronti con gli anni precedenti, visto che il mese di giugno non brilla mai per grandi performance al botteghino. È uno dei migliori incassi di sempre nei primi giorni di sfruttamento, superiore per esempio a quanto incassò Il Re Leone nel 2019 (che uscì ad agosto, quindi sempre estate). È il miglior esordio di sempre per un film d’animazione, e inevitabilmente batterà i 25 milioni a fine corsa del primo film, puntando ben oltre i 30 milioni di euro complessivi.

Per quanto riguarda il resto della classifica, al secondo posto nel weekend troviamo Bad Boys – Ride or Die, che incassa altri 474 mila euro e sale a quasi 1.6 milioni di euro. Al terzo posto debutta The Bikeriders di Jeff Nichols, che incassa 242 mila euro e sale a 303 mila euro in cinque giorni. Quarta posizione per Me contro te, che incassa 110 mila euro e sale a 2.4 milioni complessivi: è l’ultimo film della classifica ad aver incassato più di 100 mila euro in quattro giorni. Chiude la top-five Kinds of Kindness, che incassa 89 mila euro e sale a un milione complessivo.

Tra le altre nuove uscite in top ten segnaliamo la sesta posizione di Fuga in Normandia, con 88 mila euro, mentre al settimo troviamo l’evento Ghost: Rite Here Rite Now, che incassa 67 mila euro.

INCASSI ITALIA 20-23 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso weekend €12.792.412; Totale €16.774.526 Bad Boys – Ride or Die: Incasso weekend €474.386; Totale €1.583.388 The Bikeriders: Incasso weekend €242.444; Totale €303.712 Me contro te il film – Operazione spie: Incasso weekend €110.615; Totale €2.464.439 Kinds of Kindness: Incasso weekend €89.117; Totale €1.069.975 Fuga in Normandia: Incasso weekend €88.309; Totale €88.309 Ghost: Rite Here Rite Now: Incasso weekend €66.889; Totale €66.889 The Watchers – Loro ti guardano: Incasso weekend €64.349; Totale €636.891 L’arte della gioia – Parte 2: Incasso weekend €44.474; Totale €191.761 If – Gli amici immaginari: Incasso weekend €29.314; Totale €2.026.393

Fonte: Cinetel

