Continua la corsa di John Wick 4 al box-office italiano, anche se ieri il film con Keanu Reeves ha registrato un incremento più contenuto rispetto a un blockbuster. Con altri 507 mila euro, l’action movie sale comunque a quasi 1.3 milioni di euro complessivi, e punta a chiudere il weekend vicino ai due milioni di euro complessivi, molto sopra all’esordio del capitolo precedente, che era stato di 1.6 milioni di euro.

Seconda posizione per L’ultima notte di Amore, che incassa 162 mila euro e sale a 2.4 milioni di euro, mentre al terzo posto Everything Everywhere All At Once incassa 114 mila euro e sale a 2 milioni di euro.

Quarta posizione per Shazam! Furia degli Dei, con 112 mila euro e quasi 1.2 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Il viaggio leggendario, con 89 mila euro e un totale di 170 mila euro.

INCASSI ITALIA SABATO 25 MARZO 2023

JOHN WICK 4, € 507.380 / € 1.289.082 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE, € 162.769 / € 2.384.424 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, € 114.590 / € 2.052.998 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS), € 112.044 / € 1.187.473 IL VIAGGIO LEGGENDARIO, € 88.940 / € 170.243 LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES, € 81.320 / € 211.466 THE WHALE, € 65.183 / € 3.024.336 CREED III, € 60.903 / € 6.540.925 SCREAM VI, € 55.103 / € 1.592.431 STRANIZZA D’AMURI, € 54.973 / € 112.146

Fonte: Cinetel

