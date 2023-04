È John Wick 4 a spuntarla al box-office italiano: il film d’azione domina la classifica del weekend battendo per un soffio Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, che sabato è riuscito a piazzarsi al primo posto prima di scivolare nuovamente al secondo posto domenica.

John Wick 4 ha raccolto un altro milione di euro in quattro giorni, dimezzando circa gli incassi rispetto al weekend di esordio e salendo a 3.7 milioni di euro: ha ufficialmente superato i 3.2 milioni di euro raggiunti a fine corsa dal terzo capitolo della saga.

Seconda posizione per Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, che in quattro giorni ha incassato 998mila euro, che salgono a 1.1 milioni di euro in cinque giorni (è uscito mercoledì).

Chiude il podio Il ritorno di Casanova: il film di Gabriele Salvatores è distante con 345 mila euro in quattro giorni.

Al quarto posto apre Quando, con 256 mila euro in quattro giorni, mentre chiude la top-five L’ultima notte di Amore, che raccoglie altri 233 mila euro e sale a 2.9 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 30 MARZO – 2 APRILE 2023

JOHN WICK 4: 1.051.812 – 3.763.388 DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI: 998.757 – 1.115.591 IL RITORNO DI CASANOVA: 345.712 – 351.678 QUANDO: 256.252 – 256.252 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: 233.700 – 2.896.390 STRANIZZA D’AMURI: 223.121 – 494.239 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: 169.894 – 2.450.511 IL VIAGGIO LEGGENDARIO: 148.074 – 528.683 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI: 145.011 – 1.579.419 THE WHALE: 98.735 – 3.276.428

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate