È Killers of the Flower Moon a vincere la sfida al box-office italiano tra le nuove uscite e i film in tenitura giovedì 19 ottobre: il film di Martin Scorsese incassa 218 mila euro e si piazza in testa con anche la miglior media per sala. Vince sicuramente l’atteso ritorno del regista sul grande schermo, dopo che The Irishman era uscito direttamente in streaming (e in un numero ridottissimo di sale).

Debutta al secondo posto Me contro Te il film – Vacanze in Transilvania: la nuova avventura del duo di YouTuber apre con 189 mila euro, salendo a 257 mila euro con le anteprime. Il film precedente aveva aperto con 242 mila euro (era gennaio) e aveva chiuso la sua corsa con oltre 4 milioni e mezzo di euro, vedremo quale sarà l’andamento di questo nuovo film, che senz’altro crescerà nel weekend.

Risale al terzo posto Io capitano, con 44 mila euro e un totale di tre milioni e mezzo di euro, mentre Taylor Swift – The Eras Tour si piazza al quarto posto con 40 mila euro e un totale di 788 mila euro: il film esce in sala solo il giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Chiude la top-five Dogman, con 37 mila euro e un totale di 677 mila euro.

Tutte le nuove uscite debuttano fuori dalla top-ten.

INCASSI ITALIA 19 OTTOBRE 2023

KILLERS OF THE FLOWER MOON – €218.136 (Totale: €218.136) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – €189.709 (Totale: €257.441) IO CAPITANO – €44.682 (Totale: €3.519.911) TAYLOR SWIFT – THE ERAS TOUR – €40.643 (Totale: €788.176) DOGMAN – €37.332 (Totale: €677.101) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – €35.772 (Totale: €2.440.221) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €27.603 (Totale: €7.913.391) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – €26.286 (Totale: €609.399) TALK TO ME – €16.627 (Totale: €1.952.849) OPPENHEIMER – €9.730 (Totale: €27.682.816)

Fonte: Cinetel

