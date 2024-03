Come si vede che mancava da tempo un grande film per famiglie: Kung Fu Panda 4 sta infatti registrando ottimi risultati al box-office italiano, con una crescita importante venerdì che lascia presagire un grande incasso per sabato e domenica. Ieri il film d’animazione ha infatti raccolto 549 mila euro, portandosi così a 1.3 milioni di euro incassati in tre giorni (sono incluse le anteprime di domenica scorsa). A questo punto immaginiamo un incasso verso i quattro milioni entro domenica sera.

Seconda posizione, molto distante, per Dune – Parte Due, che incassa 96 mila euro e si porta a 8.7 milioni complessivi, mentre al terzo posto Race for Glory – Audi vs. Lancia incassa altri 60 mila euro e sale a 834 mila euro complessivi.

Al quarto posto la nuova uscita May December raccoglie 46 mila euro, salendo a 89 mila euro complessivi, mentre chiude la top-five La zona d’interesse con 45 mila euro e un totale ormai di quasi 4 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, Another End al settimo posto incassa 22 mila euro e sale a 39 mila euro complessivi. Da notare al nono posto Povere creature!, che nonostante sia disponibile da giorni su Disney+ incassa altri 15 mila euro e supera definitivamente la soglia dei nove milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 22 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: € 549.867; totale € 1.296.303 Dune – Parte 2: € 96.446; totale € 8.732.466 Race for Glory – Audi vs. Lancia: € 60.078; totale € 834.312 May December: € 46.165; totale € 89.339 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 45.428; totale € 3.933.521 Imaginary: € 30.191; totale € 414.815 Another End: € 22.847; totale € 39.294 Un Altro Ferragosto: € 21.012; totale € 1.487.057 Povere Creature! (Poor Things): € 15.543; totale € 9.009.639 Food for Profit: € 15.252; totale € 154.874

Fonte: Cinetel

