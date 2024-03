È Kung Fu Panda 4 il titano da battere nel weekend di Pasqua al box-office italiano: il film d’animazione ha avuto infatti ottimi infrasettimanali e ieri è rimasto in testa alla classifica (complice la chiusura delle scuole) con 461 mila euro (in crescita del 28% rispetto a una settimana fa). Complessivamente ha già raggiunto i 5.2 milioni di euro.

Apre al secondo secondo Godzilla e Kong – Il nuovo impero: il film incassa 396 mila euro, un ottimo risultato soprattutto se si guarda alla media per sala, la più alta della classifica. È un esordio incoraggiante rispetto ai suoi ultimi due predecessori, che debuttarono con meno della metà (ma le scuole non erano chiuse, e nel caso di Godzilla vs. Kong era piena pandemia).

Esordio promettente al terzo posto per Un mondo a parte: il film con Antonio Albanese debutta con 177 mila euro. Meno convincenti invece i 56 mila euro di Priscilla, che nel suo secondo giorno di sfruttamento si piazza quarto e sale a 113 mila euro.

Scende quindi al quinto posto Dune – Parte Due, che incassa 48 mila euro e sale a 9.3 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA 28 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: € 461.924; totale € 5.246.967 Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: € 396.677; totale € 398.219 Un Mondo a Parte: € 177.336; totale € 219.868 Priscilla: € 56.242; totale € 113.171 Dune – Parte 2: € 48.675; totale € 9.325.646 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 19.869; totale € 4.258.738 Race for Glory – Audi vs. Lancia: € 16.987; totale € 1.147.586 May December: € 16.246; totale € 418.062 Imaginary: € 11.961; totale € 570.662 Food for Profit: € 8.598; totale € 253.887

Fonte: Cinetel

