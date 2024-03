È ancora Kung Fu Panda 4 a mantenersi in testa alla classifica italiana venerdì 29 marzo, secondo giorno di scuole chiuse per le festività pasquali. Il film d’animazione ieri ha raccolto altri 576 mila euro, salendo a 5.8 milioni di euro complessivi e consolidando la sua posizione per tutto il weekend di Pasqua.

Seconda posizione per Godzilla e Kong – Il nuovo impero, che si difende decisamente bene incassando altri 406 mila euro e portandosi così a 804 mila euro in due giorni. Al terzo posto, più distante, Un mondo a parte incassa 262 mila euro e sale a 482 mila euro in due giorni.

Quarta posizione per Priscilla, che con 71 mila euro sale a 186 mila euro in tre giorni. Chiude la top-five Dune – Parte Due, che incassa 68 mila euro e sale a 9.4 milioni di euro complessivi.

Sbuca infine in top-ten, al decimo posto, I bambini di Gaza, con 9.200 euro e un totale di 17.200 euro complessivi.

INCASSI ITALIA 29 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: € 576.481; totale € 5.823.741 Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: € 406.483; totale € 804.746 Un Mondo a Parte: € 262.158; totale € 482.406 Priscilla: € 71.771; totale € 186.030 Dune – Parte 2: € 67.958; totale € 9.393.604 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 27.369; totale € 4.286.067 Race for Glory – Audi vs. Lancia: € 24.959; totale € 1.172.545 May December: € 22.553; totale € 440.627 Imaginary: € 15.453; totale € 586.116 I Bambini di Gaza: € 9.220; totale € 17.201

Fonte: Cinetel

