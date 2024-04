In attesa dei dati di Pasquetta, è stato un ottimo weekend al box-office italiano, quasi pre-pandemico con 7.7 milioni incassati complessivamente e un forte incremento rispetto alla settimana scorsa (il confronto con Pasqua del 2023 è però impietoso, visto il fenomeno di Super Mario Bros. – Il film).

Nonostante le nuove uscite, è ovviamente l’animazione di Kung Fu Panda 4 a farla da padrona con 2.5 milioni di euro in quattro giorni e un totale di 7.5 milioni di euro dopo soli due weekend: un ottimo risultato per il quarto film del franchise che a breve supererà gli 8.2 milioni finali del terzo film.

Apre al secondo posto Godzilla e Kong – Il nuovo impero, con 1.8 milioni di euro e la miglior media della classifica (oltre 4600 euro), mentre al terzo posto troviamo Un mondo a parte con 1.7 milioni di euro (1.8 complessivi includendo le anteprime). A Pasqua, in particolare, il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele è salito al primo posto incassando 773 mila euro.

Insomma, per tutti e tre i film del podio c’è qualcosa da festeggiare, in un weekend molto incoraggiante anche per la varietà dei titoli proposti.

Al quarto posto troviamo Priscilla, che debutta con 330 mila euro salendo a 387 mila euro in cinque giorni. Chiude la top-five Dune: Parte Due, che incassa 314 mila euro e sale a 9.6 milioni complessivi.

Seguono film in tenitura, mentre al decimo posto si inserisce I bambini di Gaza con 50 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 31 MARZO 2024

Kung Fu Panda 4: € 2.592.409; totale € 7.377.452 Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: € 1.844.924; totale € 1.846.467 Un Mondo a Parte: € 1.778.069; totale € 1.820.601 Priscilla: € 330.487; totale € 387.416 Dune – Parte 2: € 314.686; totale € 9.591.706 La Zona di Interesse: € 134.557; totale € 4.373.426 May December: € 125.659; totale € 527.475 Race for Glory: € 118.378; totale € 1.248.978 Imaginary: € 77.731; totale € 636.433 I Bambini di Gaza: € 48.220; totale € 49.481

Fonte: Cinetel

