L’offerta nei cinema italiani si è arricchita ieri di un nuovo blockbuster: Transformers: il risveglio, che ha aperto al terzo posto, con quasi 200 mila euro. Per una manciata di euro, il film non ha debuttato in prima posizione, ma è stato battuto da due film in tenitura. Al primo posto rimane infatti La Sirenetta, che incassa 222 mila euro e sale a 9.2 milioni di euro complessivi. Al secondo posto, con 220 mila euro, Spider-Man: Across the Spider-Verse sale a 3.1 milioni di euro.

Distante dal podio troviamo Fast X, che incassa 53 mila euro e sale a 11.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Rapito, che incassa 36 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 7 GIUGNO 2023

LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – Weekend: € 222.405 / Totale: € 9.204.506 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – Weekend: € 220.730 / Totale: € 3.095.464 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS) – Weekend: € 199.179 / Totale: € 199.179 FAST X – Weekend: € 53.158 / Totale: € 11.136.877 RAPITO – Weekend: € 36.311 / Totale: € 1.172.405 THE BOOGEYMAN – Weekend: € 29.078 / Totale: € 494.612 BLUEBACK – Weekend: € 9.235 / Totale: € 71.529 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) – Weekend: € 9.048 / Totale: € 10.753.772 IL SOL DELL’AVVENIRE – Weekend: € 3.522 / Totale: € 3.870.146 CAMPIONI (CHAMPIONS) – Weekend: € 3.123 / Totale: € 55.398

Fonte: Cinetel

