Incassi Italia: Me contro Te supera i 3 milioni sabato 28 gennaio

Calano gli incassi al box-office italiano, con quasi il 20% in meno rispetto a una settimana fa e un totale di circa 2.2 milioni di euro. È Me contro te il film – Missione Giungla a rimanere in testa alla classifica, anche se le prime cinque posizioni condividono incassi abbastanza simili. Il film targato Warner Bros. raccoglie altri 377 mila euro e sale a 3.3 milioni di euro.

Seconda posizione per Avatar: la via dell’acqua, che con 346 mila euro sale a 42.9 milioni di euro (oggi supererà i 43 milioni). Chiude il podio Il primo giorno della mia vita, con 342 mila euro e un totale di 509 mila euro.

Al quarto posto troviamo The Plane, con 263 mila euro e un totale di 489 mila euro, mentre chiude la top-five Babylon, con 225 mila euro e un totale di un milione e mezzo di euro.

INCASSI ITALIA 28 GENNAIO 2023

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – € 377.434 / € 3.371.014 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 346.046 / € 42.928.914 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 342.058 / € 509.410 THE PLANE – € 263.483 / € 489.363 BABYLON – € 225.924 / € 1.497.452 GRAZIE RAGAZZI – € 151.910 / € 1.924.162 TRE DI TROPPO – € 86.672 / € 4.529.093 LE OTTO MONTAGNE – € 73.110 / € 5.323.209 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 68.788 / € 5.766.302 M3GAN – € 56.673 / € 2.222.405

Fonte: Cinetel