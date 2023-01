Incassi Italia: Me contro Te in testa giovedì, The Plane terzo

È Me contro te il film – Missione Giungla a mantenersi in testa giovedì 26 gennaio, anche se con un brusco calo rispetto a una settimana fa: altri 70 mila euro per il film firmato Warner Bros., che sale così a 2.8 milioni di euro. Nel corso del weekend recupererà ovviamente terreno. Al secondo posto, Babylon mostra di avere gambe notevoli, incassando altri 65 mila euro e perdendo solo il 26% rispetto a una settimana fa. Complessivamente il film sale a 1.1 milioni di euro. Al terzo posto troviamo The Plane, che incassa 61 mila euro e sale a 118 mila euro in due giorni.

Quarta posizione per Il primo giorno della mia vita: il film di Paolo Genovese incassa 54 mila euro e dovrebbe risalire di qualche posizione durante il weekend. Chiude la top-five Avatar: la via dell’acqua, che incassa altri 53 mila euro e sale a 42.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 26 GENNAIO 2023

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – € 70.800 / € 2.864.567 BABYLON – € 65.797 / € 1.166.307 THE PLANE – € 61.005 / € 118.199 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 54.559 / € 54.559 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 53.949 / € 42.469.523 ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO – € 32.020 / € 332.050 GRAZIE RAGAZZI – € 25.593 / € 1.726.890 LE OTTO MONTAGNE – € 15.959 / € 5.223.295 THE FABELMANS – € 10.000 / € 2.862.591 TRE DI TROPPO – € 9.969 / € 4.422.421

Fonte: Cinetel