Incassi Italia: Me contro Te sfiora i tre milioni venerdì, Avatar 2 torna al secondo posto

È Me contro Te il film – Missione Giungla a rimanere in testa alla classifica italiana venerdì 27 gennaio, con altri 127 mila euro e un totale di praticamente tre milioni di euro complessivi. Ovviamente oggi e domani saranno altri “giorni caldi” in termini di incassi, essendo un film per un pubblico principalmente di bambini (e genitori).

Risale al secondo posto Avatar: la via dell’acqua, con 113 mila euro e un totale di 42.5 milioni di euro. Al terzo posto Il primo giorno della mia vita incassa altri 111 mila euro e sale a 167 mila euro complessivi.

Sale al quarto posto Anna Frank e il diario segreto, tornato al cinema per il giorno della memoria, con altri 111 mila euro e un totale di 444 mila euro. Chiude la top-five The Plane, con 107 mila euro e un totale di 225 mila euro.

INCASSI ITALIA 27 GENNAIO 2022

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – € 127.586 / € 2.993.286 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 113.240 / € 42.582.868 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 111.881 / € 167.046 ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO – € 111.457 / € 444.592 THE PLANE – € 107.578 / € 225.881 BABYLON – € 104.386 / € 1.271.344 BILLIE EILISH LIVE AT THE O2 – € 100.252 / € 100.252 GRAZIE RAGAZZI – € 44.771 / € 1.771.892 LE OTTO MONTAGNE – € 26.652 / € 5.249.998 M3GAN – € 21.714 / € 2.165.732

Fonte: Cinetel