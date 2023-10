È Me contro Te il film: Vacanze in Transilvania a guidare la classifica italiana del weekend. Il cinema per ragazzi batte quello per adulti: forte anche del fatto che si tratta del primo titolo per famiglie da PAW Patrol, il quinto capitolo delle avventure di Luì e Sofì sfiora i due milioni di euro in quattro giorni (un po’ meno dei 2.3 milioni del quarto film, uscito a fine gennaio di quest’anno e arrivato a 4.8 milioni a fine corsa).

Debutta così al secondo posto Killers of the Flower Moon, con un risultato assolutamente rispettabole di 1.7 milioni di euro e la seconda media per sala. Al terzo posto, invece, l’evento Ritorno al Futuro Day, in grado di incassare 449 mila euro.

Quarta posizione per L’ultima volta che siamo stati bambini, che dimostra una tenuta encomiabile (praticamente invariato rispetto a una settimana fa) e incassa 419 mila euro, per un totale di un milione di euro. Chiude la top-five L’esorcista: il credente, con 358 mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 19-22 OTTOBRE 2023

ME CONTRO TE IL FILM: VACANZE IN TRANSILVANIA – 1.925.065 euro (Totale: 1.992.797) KILLERS OF THE FLOWER MOON – 1.736.310 euro (Totale: 1.736.310) RITORNO AL FUTURO DAY 2023 – 449.924 euro (Totale: 449.924) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – 419.035 euro (Totale: 1.001.560) L’ESORCISTA: IL CREDENTE – 358.494 euro (Totale: 2.763.180) DOGMAN – 301.733 euro (Totale: 941.593) ASSASSINIO A VENEZIA – 276.731 euro (Totale: 8.162.519) TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR – 223.512 euro (Totale: 971.045) TALK TO ME – 168.758 euro (Totale: 2.104.981) IO CAPITANO – 166.815 euro (Totale: 3.642.223)

Fonte: Cinetel

