È Taylor Swift – The Eras Tour a rimanere in testa alla classifica del weekend negli Stati Uniti, raccogliendo altri 31 milioni di dollari in tre giorni e diventando l’unico film-concerto nella storia a vincere la sfida del box-office per due weekend consecutivi. È solo uno dei numerosi record infranti dalla pellicola che ha, tra le sue particolarità, anche quella di essere distribuita direttamente dalla catena cinematografica AMC Theatres, quindi senza il coinvolgimento di uno studio cinematografico. Complessivamente The Eras Tour ha raccolto 131 milioni di dollari negli Stati Uniti (rimanendo in sala solo il giovedì, venerdì, sabato e domenica), che diventano ben 171 milioni di dollari in tutto il mondo. Costato una quindicina di milioni di dollari, e con una spesa di marketing molto inferiore alla media, il film è già un enorme successo finanziario e verosimilmente supererà i 200 milioni in tutto il mondo nel corso del prossimo weekend. Ricordiamo che ha un prezzo del biglietto mediamente superiore alla norma del 40%.

Debutta al secondo posto Killers of the Flower Moon: il film di Martin Scorsese ha il merito di riportare gli adulti al cinema dopo diverse settimane, incassando 23 milioni di dollari in 3628 cinema nordamericani e un totale di 44 milioni di dollari in 63 territori internazionali. Si tratta del miglior esordio per un film di Scorsese dal 2010 (quando Shutter Island aprì con 41 milioni di dollari). La durata di oltre 3 ore e 20 (che implica uno spettacolo in meno al giorno rispetto alla norma), il rating R, l’impossibilità per il cast stellare di promuovere il film a causa dello sciopero degli attori hanno rappresentato criticità per quanto riguarda l’eventuale successo in sala di Killers of the Flower Moon: il pubblico americano, tuttavia, ha assegnato un punteggio CinemaScore A-, che dovrebbe riflettere un passaparola molto positivo. Apple Studios, che ha prodotto il film, ha concordato con Scorsese un’ampia distribuzione cinematografica, subappaltandola all’iniziale finanziatore Paramount Pictures (Leone Film Group / 01 Distribution in Italia), con un’esclusiva di almeno 45 giorni prima del lancio in streaming su Apple TV+ (che non ha ancora una data prefissata). Questo rende il budget di 200 milioni di dollari meno pesante, e le aspettative sono di una buona tenuta grazie al passaparola e a un’eventuale campagna premi.

Terza posizione al box-office americano per L’esorcista – il credente, che incassa 5.6 milioni di dollari e sale a 54.2 milioni di dollari, per un totale di 107 milioni di dollari in tutto il mondo. Costato 30 milioni di dollari, il film è quindi un successo, pur tenendo conto che la Universal e la Blumhouse hanno investito circa 400 milioni di dollari per assicurarsi il franchise.

Al quarto posto PAW Patrol: il super film incassa 4.3 milioni di dollari, per un totale di 55.9 milioni di dollari che diventano 148 in tutto il mondo, sorpassando i dati del primo film d’animazione. È costato circa 30 milioni di dollari.

Chiude la top-five una re-release: Nightmare Before Christmas incassa 4.1 milioni di dollari in poco più di 1650 cinema.

INCASSI USA 20-22 OTTOBRE 2023

Taylor Swift: The Eras Tour – $31,000,000 (Totale: $129,788,501) Killers of the Flower Moon – $23,000,000 (Totale: $23,000,000) The Exorcist: Believer – $5,600,000 (Totale: $54,201,950) PAW Patrol: The Mighty Movie – $4,450,000 (Totale: $56,064,127) The Nightmare Before Christmas 30th Anniversary Re-Release – $4,100,000 (Totale: $4,100,000) Saw X – $3,585,000 (Totale: $47,234,877) The Creator – $2,600,000 (Totale: $36,759,287) A Haunting in Venice – $1,100,000 (Totale: $40,908,593) The Blind – $1,010,559 (Totale: $15,695,768) The Nun II – $887,000 (Totale: $85,308,071)

Fonte: BOM

