Incassi Italia: Me contro te vince il weekend, Avatar 2 supera i 43 milioni

Me contro te il film – Missione Giungla vince il secondo weekend consecutivo al box-office italiano, anche se con un calo piuttosto pronunciato (il 55%). Un altro milione di euro per il film per bambini che sale così a 3.8 milioni di euro complessivi. Superati quindi i dati di Persi nel tempo, il terzo film della saga.

Apre al secondo posto Il primo giorno della mia vita, che incassa 884 mila euro in quattro giorni. Chiude il podio Avatar: la via dell’acqua, che incassa altri 848 mila euro in quattro giorni e supera i 43 milioni di euro (43,2 per la precisione). A breve supererà i 43.4 di Che bella giornata, diventando il sesto maggiore incasso di sempre in Italia (senza contare l’inflazione).

Al quarto posto troviamo The Plane, che incassa 662 mila euro e sale a 719 mila euro in cinque giorni. Chiude il podio Babylon, che incassa 587 mila euro e sale a 1.7 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 26-29 GENNAIO 2023

ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – 1.038.937 / 3.833.752 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – 884.892 / 884.892 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – 848.806 / 43.264.415 THE PLANE – 662.573 / 719.767 BABYLON – 587.678 / 1.688.293 GRAZIE RAGAZZI – 368.795 / 2.070.146 TRE DI TROPPO – 199.059 / 4.611.510 LE OTTO MONTAGNE – 190.523 / 5.397.927 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – 180.933 / 5.860.487 ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO – 159.116 / 459.367

Fonte: Cinetel