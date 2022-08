Incassi Italia: Minions 2 supera gli 8 milioni di euro

Mentre si avvia a dominare il secondo weekend consecutivo al box-office italiano, Minions 2: come Gru diventa cattivissimo supera un nuovo traguardo. Il film d’animazione ieri ha raccolto altri 378 mila euro, rimanendo al primo posto nonostante le nuove uscite e salendo così sopra gli otto milioni di euro. Complessivamente ha incassato quindi 8.2 milioni di euro.

Seconda posizione per Bullet Train, che incassa altri 128 mila euro e sale così a 274 mila euro. Al terzo posto troviamo Crimes of the Future, che incassa 39 mila euro e sale a 139 mila euro complessivi.

Torna al quarto posto Top Gun: Maverick, con quasi 20 mila euro e un totale di 12.4 milioni di euro. Chiude la top-five Nope, con 18 mila euro e 871 mila euro complessivi.

Per quanto riguarda le altre nuove uscite, Men al sesto posto incassa 16 mila euro e sale a 47 mila euro complessivi, mentre al decimo posto 200 metri incassa 2800 euro e sale a 7300 euro complessivi.

INCASSI ITALIA 26/8/2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 378.843 / € 8.235.759 BULLET TRAIN – € 128.593 / € 274.801 CRIMES OF THE FUTURE – € 39.163 / € 139.339 TOP GUN: MAVERICK – € 19.931 / € 12.479.180 NOPE – € 18.767 / € 871.407 MEN – € 17.265 / € 47.788 THOR: LOVE AND THUNDER – € 14.607 / € 10.616.308 ELVIS – € 3.925 / € 3.102.850 ENNIO – € 3.034 / € 2.733.623 200 METRI – € 2.848 / € 7.308

Fonte: Cinetel