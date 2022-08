Incassi Italia: Minions 2 vicino ai nove milioni di euro

Continua la corsa di Minions 2 – come Gru diventa Cattivissimo al box-office italiano: il film d’animazione è rimasto in testa sabato, incassando quasi 600 mila euro e portandosi così a 8.8 milioni di euro. Oggi supererà abbondantemente i nove milioni, e nel corso della prossima settimana supererà i dieci milioni complessivi.

Seconda posizione per Bullet Train: il film d’azione raccoglie 217 mila euro e sale così a quasi mezzo milione di euro. Terzo posto per Crimes of the Future, con 50 mila euro e un totale di quasi 190 mila euro.

Al quarto posto Top Gun: Maverick incassa altri 35 mila euro, salendo a 12.5 milioni di euro, mentre chiude la top-five Men con 28 mila euro e un totale di 76 mila euro.

In top ten, al decimo posto, anche Giorni d’estate con 5.591 euro e un totale di 14.877 euro.

INCASSI ITALIA 27/8/2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 598.593 / € 8.837.032 BULLET TRAIN – € 217.851 / € 493.514 CRIMES OF THE FUTURE – € 50.496 / € 189.999 TOP GUN: MAVERICK – € 35.493 / € 12.514.769 MEN – € 28.362 / € 76.266 THOR: LOVE AND THUNDER – € 28.295 / € 10.644.603 NOPE – € 26.843 / € 898.470 ELVIS – € 9.448 / € 3.112.298 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 5.622 / € 8.066.478 GIORNI D’ESTATE – € 5.591 / € 14.877

Fonte: Cinetel