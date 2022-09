Incassi Italia: Minions 2 vince il weekend, DC League of Super Pets secondo

Calano leggermente rispetto a una settimana fa gli incassi del weekend in Italia, con Minions 2: come Gru diventa cattivissimo che si mantiene in testa, diventando ufficialmente il quarto maggiore incasso dall’inizio della pandemia. Il film d’animazione, grazie a 1.2 milioni di euro in quattro giorni, sale infatti a 11.6 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per un altro film d’animazione, DC League of Super Pets, che incassa 755 mila euro nel suo primo weekend. Bullet Train, al terzo posto, raccoglie invece altri 521 mila euro, salendo a un milione e mezzo di euro.

Quarta posizione per Crimes of the Future, che raccoglie altri 132 mila euro salendo a 476 mila euro, mentre chiude la top-five Top Gun: Maverick con 98 mila euro e un totale ora di 12.7 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, al nono posto Un’ombra sulla verità incassa 54 mila euri (78 in cinque giorni), mentre al decimo troviamo Brian e Charles, con 40 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 1-4/9/2022

MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – € 1.269.723 / € 11.668.790 DC LEAGUE OF SUPER PETS – € 755.861 / € 755.861 BULLET TRAIN – € 521.434 / € 1.524.022 CRIMES OF THE FUTURE – € 132.174 / € 476.300 TOP GUN: MAVERICK – € 98.885 / € 12.702.418 NOPE – € 59.080 / € 1.035.838 MEN – € 57.390 / € 204.950 THOR: LOVE AND THUNDER – € 55.886 / € 10.766.069 UN’OMBRA SULLA VERITÀ – € 54.748 / € 77.930 BRIAN E CHARLES – € 40.674 / € 48.289

Fonte: Cinetel