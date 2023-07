Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno domina la classifica italiana venerdì 14 luglio: il film con Tom Cruise incassa altri 269 mila euro, salendo così a 841 mila euro in tre giorni, e si prepara a dominare anche il sabato e la domenica chiudendo un weekend di cinque giorni verosimilmente sopra il milione e mezzo di euro.

Seconda posizione per Indiana Jones e il quadrante del destino, che con 94 mila euro sale a 4.5 milioni complessivi. Elemental, al terzo posto, incassa altri 61 mila euro e sale a 4.7 milioni di euro.

Segue l’horror di Insidious – La porta rossa, con 59 mila euro e 932 mila euro complessivi, e l’animazione di Roby Gillman, la ragazza con i tentacoli, che incassa 29 mila euro e sale a quasi 600 mila euro.

In top ten compaiono anche altre nuove uscite: al nono posto La stanza delle meraviglie incassa 4500 euro, al decimo Come pecore in mezzo ai lupi ne incassa 4300.

INCASSI ITALIA 14 LUGLIO 2023

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – €269.695 / €841.615 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €94.105 / €4.578.711 Elemental – €61.689 / €4.701.151 Insidious – La Porta Rossa – €59.904 / €932.503 Ruby Gillman, la Ragazza con i Tentacoli – €29.526 / €594.250 Hypnotic – €21.819 / €194.347 Kiki – Consegne a Domicilio (Riedizione 2023) – €15.847 / €33.565 Spider-Man: Across the Spider-Verse – €5.673 / €6.338.563 La Stanza delle Meraviglie (The Book of Wonders) – €4.529 / €7.745 Come Pecore in Mezzo ai Lupi – €4.314 / €9.048

Fonte: Cinetel

