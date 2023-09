È ancora Oppenheimer a mantenersi in testa alla classifica mercoledì 6 settembre, con 654 mila euro e un dato complessivo che ormai sfiora i 20 milioni di euro (il traguardo verrà superato oggi).

Apre però al secondo posto, con una cifra di poco inferiore, The Nun 2: il film horror incassa infatti 596 mila euro e non è da escludere che salga in testa nei prossimi giorni. Il primo film, a settembre 2018, debuttò con 525 mila euro di giovedì.

Chiude il podio The Equalizer 3, con 83 mila euro e 1.1 milioni di euro complessivi.

Vi ricordiamo che le uscite di oggi sono Io Capitano e Il più bel secolo della mia vita.

INCASSI ITALIA 6 SETTEMBRE 2023

OPPENHEIMER – € 654.292 – € 19.924.338 THE NUN 2 – € 596.734 – € 596.734 THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – € 83.162 – € 1.123.815 JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – € 82.930 – € 784.437 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – € 62.778 – € 938.636 BARBIE – € 62.090 – € 31.330.549 LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) – € 48.420 – € 2.127.384 L’ORDINE DEL TEMPO – € 32.271 – € 264.916 MANODOPERA – INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS – € 11.133 – € 82.770 UNA COMMEDIA PERICOLOSA – € 10.858 – € 192.418

Fonte: Cinetel

