Dopo un primo giorno da due milioni di euro, tiene benissimo Oppenheimer giovedì 24 agosto al box-office italiano: il film di Christopher Nolan perde infatti poco terreno e raccoglie un altro milione e mezzo, sfiorando i 3.6 milioni di euro in due giorni di programmazione. Le prospettive per il weekend sono molto incoraggianti: i 7-8 milioni non sono da escludere.

Seconda posizione, ben distanziato, per La casa dei fantasmi, che incassa 161 mila euro e sale a 376 mila euro in due giorni. Terza posizione per Barbie, con 117 mila euro e un totale di 29.7 milioni di euro.

Da notare il lancio, al sesto posto, di Si alza il vento, che incassa 20 mila euro.

INCASSI ITALIA 24 AGOSTO 2023

OPPENHEIMER – €1,544,516 – Tot. €3,590,252 LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) – €161,786 – Tot. €376,548 BARBIE – €117,758 – Tot. €29,702,327 SHARK 2 – L’ABISSO (MEG 2: THE TRENCH) – €37,206 – Tot. €4,910,367 BLUE BEETLE – €32,589 – Tot. €747,642 SI ALZA IL VENTO (THE WIND RISES) (RIED. 2023) – €20,661 – Tot. €20,661 ELEMENTAL – €13,950 – Tot. €6,579,089 I PEGGIORI GIORNI – €12,127 – Tot. €553,027 LA BELLA ESTATE – €11,395 – Tot. €45,286 MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE UNO – €3,968 – Tot. €5,287,272

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate