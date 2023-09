Continua la corsa di Oppenheimer al box-office italiano: il film di Christopher Nolan guida infatti la classifica per il terzo weekend consecutivo, incassando quasi 2.6 milioni di euro (un incasso dimezzato rispetto alla settimana scorsa) e salendo a 22.5 milioni di euro complessivi. Il dato è ufficialmente superiore all’incasso finale di Super Mario Bros. – Il film: il prossimo film da superare è Spider-Man: No Way Home, che chiuse la sua corsa a 24.9 milioni di euro.

Apre al secondo posto The Nun 2, che incassa 2.4 milioni di euro salendo a 3 milioni complessivi in cinque giorni. Si tratta di un risultato in linea, se non di poco superiore, a quello del primo film che nel 2018 debuttò proprio con 2.4 milioni di euro.

Apre al terzo posto Io Capitano, che ha recuperato terreno nel weekend probabilmente anche grazie ai premi vinti a Venezia. Il film di Garrone incassa 374 mila euro in quattro giorni.

Al quarto posto The Equalizer 3 incassa 357 mila euro, salendo a quasi un milione e mezzo, mentre chiude la top-five Jeanne Du Barry – La favorita del re, con 308 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro

INCASSI ITALIA 7-10 SETTEMBRE 2023

OPPENHEIMER – €2.584.759 (Tot. €22.518.171) THE NUN 2 – €2.443.806 (Tot. €3.053.426) IO CAPITANO – €374.757 (Tot. €374.757) THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA – €357.465 (Tot. €1.482.326) JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE – €308.793 (Tot. €1.094.043) TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE – €284.023 (Tot. €1.223.631) BARBIE – €265.781 (Tot. €31.597.359) LA CASA DEI FANTASMI – €216.764 (Tot. €2.344.698) IL PIÙ BEL SECOLO DELLA MIA VITA – €131.871 (Tot. €146.850) L’ORDINE DEL TEMPO – €96.224 (Tot. €361.660)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate