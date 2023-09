È The Nun 2 a vincere il primo weekend della stagione autunnale americana: l’horror della Warner Bros. incassa 32.6 milioni di dollari, abbastanza da conquistare la prima posizione ma in calo rispetto al record del franchise di The Conjuring, stabilito dal primo The Nun nel 2018 con ben 53.8 milioni di dollari (il film chiuse la sua corsa con oltre 360 milioni di dollari in tutto il mondo). Accolto dal pubblico con un punteggio CinemaScore C+, il film probabilmente non avrà gambe lunghe, ma in tutto il mondo ha raccolto già ben 85 milioni di dollari.

Scende al secondo posto The Equalizer 3, che incassa altri 12.1 milioni di dollari, salendo così a 61.9 milioni di dollari. Il film con Denzel Washington ha superato i 100 milioni in tutto il mondo, e sale a 107.7 milioni complessivi.

Apre al terzo posto Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: uscito un po’ in sordina, e appesantito da critiche non particolarmente positive, il film di Nia Vardalos incassa solo 10 milioni di dollari (che salgono a 12 a livello globale).

Al quarto posto troviamo Jawan, un action-thriller in lingua Hindi che raccoglie 6.2 milioni di dollari. Infine, chiude la top-five Barbie, con 5.9 milioni di dollari e un totale di 620 milioni di dollari, che diventano 1.4 miliardi in tutto il mondo (traguardo appena tagliato).

Per il resto, i film in tenitura dimezzano più o meno tutti gli incassi, tranne Bottoms che al decimo posto perde solo il 32% e incassa altri 2 milioni di dollari, salendo a 7.6 milioni complessivi.

INCASSI USA 8-10 SETTEMBRE 2023

The Nun II – $32,600,000 (Tot. $32,600,000) The Equalizer 3 – $12,100,000 (Tot. $61,865,408) My Big Fat Greek Wedding 3 – $10,000,000 (Tot. $10,000,000) Jawan – $6,191,506 (Tot. $7,562,851) Barbie – $5,900,000 (Tot. $620,476,857) Blue Beetle – $3,775,000 (Tot. $63,704,000) Gran Turismo – $3,375,000 (Tot. $35,685,098) Oppenheimer – $3,000,000 (Tot. $315,136,955) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem – $2,600,000 (Tot. $111,327,215) Bottoms – $2,051,560 (Tot. $7,615,818)

Fonte: Cinetel

