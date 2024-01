Incassi in flessione al box-office italiano, con l’esordio di Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni a piazzarsi in testa alla classifica giovedì 18 gennaio. Il film incassa 83 mila euro, in crescita rispetto al debutto del film precedente, Il sesso degli angeli, penalizzato dalle misure post-lockdown (chiuse la sua corsa con 1.5 milioni di euro), ma in calo rispetto a Se son rose, uscito nel 2018 (chiuse la sua corsa con 4.3 milioni). Nel corso del weekend il film dovrebbe crescere in maniera più importante.

Al secondo posto troviamo Perfect Days, che continua il suo viaggio raccogliendo 82 mila euro e salendo a 2.1 milioni di euro complessivi, un ottimo risultato che grazie al passaparola ha fatto piazzare il film di Wim Wenders in testa negli infrasettimanali. Scende al terzo posto Il ragazzo e l’airone, che con altri 49 mila euro sale a 5.8 milioni di euro complessivi.

Al quarto posto The Beekeper supera il milione di euro, mentre apre al quinto posto The Holdovers – Lezioni di vita, con 36 mila euro: le nomination agli Oscar della prossima settimana potrebbero dare una scossa al film di Alexander Payne.

Da segnalare la buona tenuta di Enea, che al sesto posto incassa 36 mila euro e sale a 701 mila euro. Il primo film di Pietro Castellitto, I predatori, chiuse la sua corsa a 191 mila euro, penalizzato dal secondo lockdown.

INCASSI ITALIA 18 GENNAIO 2024

Pare Parecchio Parigi: € 83.374; totale € 83.374 Perfect Days: € 82.300; totale € 2.099.982 Il Ragazzo e l’Airone (How Do You Live?): € 48.694; totale € 5.813.082 The Beekeeper: € 46.381; totale € 1.002.695 The Holdovers – Lezioni di Vita (The Holdovers): € 36.708; totale € 39.301 Enea: € 35.742; totale € 701.221 C’è Ancora Domani: € 33.002; totale € 35.357.365 Succede Anche nelle Migliori Famiglie: € 24.764; totale € 5.187.628 Wonka: € 20.860; totale € 13.851.925 Come Può Uno Scoglio: € 13.152; totale € 4.047.496

Fonte: Cinetel

