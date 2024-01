È Il ragazzo e l’airone a dominare la classifica italiana di giovedì 4 gennaio, giornata di nuove uscite soprattutto in vista del weekend dell’Epifania (penalizzato dal fatto che la festività, quest’anno, cade di sabato). Il film di Hayao Miyazaki incassa 365 mila euro e si porta così a 2.3 milioni di euro complessivi, un dato straordinario per il regista giapponese.

Seconda posizione per Succede anche nelle migliori famiglie: la commedia di Alessandro Siani raccoglie 302 mila euro e si porta così a due milioni di euro in quattro giorni. Wish, al terzo posto, incassa 272 mila euro e sale a 6.7 milioni complessivi. Scende al quarto posto Wonka con 251 mila euro e un totale di 11.5 milioni di euro. Chiude la top-five Come può uno scoglio, che con 147 mila euro sfiora i due milioni e mezzo di euro.

C’è anora domani raccoglie altri 133 mila euro, salendo a 33.8 milioni di euro e 4.963.664 biglietti staccati: è questo numero “l’osservato speciale”, perché sempre più vicino ai cinque milioni di biglietti di Avatar: la via dell’acqua. In questi giorni ha superato i biglietti staccati da Benvenuti al Sud, e nel weekend batterà anche il film di James Cameron.

Chiudono la top-ten tre nuove uscite: 50KM all’ora, con 115 mila euro, Perfect Days con 84 mila euro e Wonder – White Bird con 53 mila euro. Questo mentre su Netflix il film precedente, Wonder, è nelle prime posizioni della classifica da quando è uscito pochi giorni fa.

INCASSI ITALIA 4 GENNAIO 2023

Il Ragazzo e l’Airone (How Do You Live?): €365.334, Totale: €2.334.831 Succede Anche Nelle Migliori Famiglie: €302.587, Totale: €2.060.907 Wish: €272.236, Totale: €6.751.726 Wonka: €251.188, Totale: €11.570.413 Come Può Uno Scoglio: €147.719, Totale: €2.459.623 C’è Ancora Domani: €133.817, Totale: €33.860.534 Aquaman e il Regno Perduto (Aquaman and the Lost Kingdom): €115.540, Totale: €4.511.582 50KM all’Ora: €115.262, Totale: €128.839 Perfect Days: €84.227, Totale: €103.430 Wonder – White Bird: €53.646, Totale: €53.646

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate