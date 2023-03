Incassi Italia: Shazam! Furia degli dei in testa venerdì 17 marzo

Crescono gli incassi di Shazam! Furia degli dei al box-office italiano: il cinecomic DC ieri infatti ha incassato 130 mila euro, salendo così a 215 mila euro in due giorni e puntando a un weekend verosimilmente intorno agli 800 mila euro (ma molto dipenderà dal rimbalzo di oggi e domani). Il primo film, ad aprile del 2019, aprì al secondo posto dopo Dumbo ma raccolse ben 1.6 milioni di euro.

Seconda posizione per L’ultima notte di Amore, che incassa altri 117 mila euro e sale così a 1.3 milioni di euro. Terza posizione per Creed III, con 111 mila euro e un totale ormai di quasi 6 milioni di euro.

Al quarto posto stabile Everything Everywhere All At Once, con 105 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro, mentre chiude la top-five Scream VI con 89 mila euro e un totale di quasi 1.1 milioni di euro.

Gli altri nuovi film in top ten sono all’ottavo e nono posto: Educazione fisica incassa 17 mila euro e sale a 26 mila euro complessivi, What’s Love incassa 16 mila euro e sale a 27 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 17 MARZO 2023

SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS): 130.432 € / 215.077 € L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: 117.558 € / 1.378.832 € CREED III: 111.784 € / 5.912.692 € EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: 105.018 € / 1.229.077 € SCREAM VI: 89.432 € / 1.096.693 € THE WHALE: 68.785 € / 2.480.897 € MIXED BY ERRY: 21.112 € / 658.734 € EDUCAZIONE FISICA: 17.045 € / 26.740 € WHAT’S LOVE? (WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT?): 16.380 € / 27.596 € MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO (MUMMIES): 11.103 € / 1.798.450 €

Fonte: Cinetel