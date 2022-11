Incassi Italia: La stranezza vince il weekend, L’ombra di Caravaggio secondo

È La stranezza a vincere nuovamente il weekend in Italia nonostante le nuove uscite: il film di Roberto Andò, infatti, tiene in maniera incredibile (perde solo l’1% rispetto alla settimana scorsa) raccogliendo altri 1.1 milioni di euro e salendo così a 3.1 milioni di euro. Si tratta del secondo miglior incasso dell’anno per un film italiano, battendo Me contro te il film – Persi nel tempo (che sta a 3.5 milioni di euro, quindi una cifra superabile nel giro di un’altra settimana).

Un altro film italiano al secondo posto: L’ombra di Caravaggio incassa infatti 685 mila euro in quattro giorni. Al terzo posto troviamo Black Adam, che incassa 620 mila euro e sale a 4.6 milioni di euro complessivi.

Apre al quarto posto Lo schiaccianoci e il flauto magico, con 417 mila euro e un totale di 506 mila euro con le anteprime. Chiude la top-five Amsterdam, con 326 mila euro (un’ottima tenuta) e un totale di 942 mila euro.

Apre al decimo posto Bros, con 125 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA WEEKEND 3-6 NOVEMBRE 2022

LA STRANEZZA – 1.096.380 / 3.138.943 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – 685.671 / 685.671 BLACK ADAM – 620.861 / 4.629.173 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – 417.994 / 506.238 AMSTERDAM – 326.439 / 942.984 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – 208.718 / 653.323 IL COLIBRÌ – 180.328 / 2.750.586 TRIANGLE OF SADNESS – 173.383 / 429.282 SMILE – 130.412 / 1.964.871 BROS – 125.007 / 125.007

Fonte: Cinetel