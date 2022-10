Incassi Italia: La stranezza vince il weekend con 1.1 milioni di euro

Parte molto bene al box-office italiano La stranezza: il film di Roberto Andò con Ficarra e Picone, prodotto da Rai Cinema e distribuito da Medusa, ha raccolto ben 1.1 milioni di euro, ottenendo la media più alta della classifica. Chiaramente è un risultato difficile da paragonare agli altri successi di Ficarra e Picone, visto il momento storico che viviamo e la tipologia di film (percepita come decisamente diversa dalle loro altre pellicole), tuttavia è il miglior debutto per un film italiano quest’anno.

Scende al secondo posto Black Adam, che incassa poco meno di un milione (949 mila euro per la precisione), salendo a 3.3 milioni di euro complessivi. Il cinecomic frena meno bruscamente che negli Stati Uniti, dove ha perso quasi il 60%.

Chiude il podio Amsterdam, che incassa 345 mila euro: un dato tutto sommato positivo se pensiamo al flop negli Stati Uniti. Al quarto posto Halloween Ends regista il minor calo della top-ten (cosa che non stupisce visto il weekend di Halloween) e incassa 302 mila euro, salendo a quasi 1.7 milioni complessivi. Chiude la top-five Il colibrì, con 298 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro (verosimilmente, domani dovrebbe raggiungere i due milioni e mezzo).

Per quanto riguarda le altre uscite, al sesto posto troviamo l’evento-concerto dei Coldplay, che in una sola giornata (e con un prezzo speciale) incassa 237 mila euro. Nona posizione per Io sono l’abisso, che incassa solo 142 mila euro, un dato deludente per un film di Donato Carrisi. Fuori top-ten, al dodicesimo posto, troviamo Dampyr: il film distribuito da Eagle Pictures, la cui première si è tenuta a Lucca Comics & Games, incassa solo 101 mila euro, ottenendo una media molto bassa nei circa 250 schermi che lo hanno proposto. Questo insuccesso può essere interpretato in molti modi: senza dubbio il momento che attraversa l’industria cinematografica italiana non è dei migliori, e in questo contesto non è semplice lanciare un film ambizioso come questo. Il problema è anche che poco è stato fatto per la promozione, se si esclude la grande anteprima a Lucca (che però si è svolta il giorno stesso di uscita, quando forse era troppo tardi per ‘informare’ in maniera efficace dell’arrivo in sala del film). Il primo weekend è fondamentale per gli incassi complessivi di un film, anche perché nelle settimane successive si innesca il passaparola. Ma a questo punto è difficile che Dampyr riesca a chiudere la sua corsa sopra ai 400-500 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA WEEKEND 27-30 OTTOBRE 2022

LA STRANEZZA – 1.106.288 / 1.106.288 BLACK ADAM – 949.397 / 3.348.943 AMSTERDAM – 345.576 / 345.576 HALLOWEEN ENDS – 302.277 / 1.689.701 IL COLIBRÌ – 298.126 / 2.357.640 COLDPLAY LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES – 237.447 / 237.447 IL TALENTO DI MR. CROCODILE – 219.925 / 219.925 SMILE – 157.579 / 1.578.243 IO SONO L’ABISSO – 142.551 / 146.036 TRIANGLE OF SADNESS – 135.863 / 141.678

Fonte: Cinetel