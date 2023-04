Continuano a volare gli incassi di Super Mario Bros. in Italia: il film d’animazione ieri ha raccolto altri 641 mila euro, ottenendo la miglior media della classifica (quasi 1200 euro per sala). Complessivamente ha quindi superato i dati di Minions 2 (14.7 milioni di euro), raggiungendo i 15 milioni di euro complessivi e diventando il terzo maggior successo dall’inizio della pandemia dopo Avatar 2 (44.7 milioni) e Spider-Man: No Way Home (24.9 milioni).

Sale al secondo posto sabato Il sol dell’avvenire: il film di Nanni Moretti raccoglie 339 mila euro, salendo così a 642 mila euro. Terza posizione, per pochissimo, per La casa – Il risveglio del male, con 319 mila euro e un totale di 642 mila euro.

Quarta posizione per L’esorcista del papa, con 159 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Air – La storia del grande salto, con 118 mila euro e un totale di quasi 2.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 22 APRILE 2023

The Super Mario Bros. Movie: €641,046 – €15,071,536 Il Sol Dell’ Avvenire: €339,288 – €592,300 La Casa – Il Risveglio del Male (Evil Dead Rise): €319,558 – €642,740 L’Esorcista del Papa (The Pope’s Exorcist): €159,670 – €1,661,784 Air – La Storia del Grande Salto (Air): €118,269 – €2,582,954 Cocainorso (Cocaine Bear): €110,048 – €210,190 Mavka e La Foresta Incantata (Mavka. Lisova Pisnya): €76,108 – €105,422 Scordato: €61,973 – €537,257 John Wick 4: €47,597 – €5,349,619 Dungeons & Dragons – L’Onore dei Ladri (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves): €35,235 – €2,580,479

Fonte: Cinetel

