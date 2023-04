Ottimo esordio per La casa – il risveglio del male al box-office americano venerdì: come anticipavamo nel riportare i dati delle anteprime di giovedì, c’era la sensazione che l’horror avrebbe superato le aspettative ed effettivamente ieri ha raccolto ben 10.3 milioni di dollari (inclusi i 2.5 milioni delle anteprime). A questo punto è lecito pensare che, sebbene questo genere tenda a essere frontloaded, grazie al passaparola positivo (il CinemaScore è B, decisamente migliore del C+ ottenuto dal suo predecessore nel 2013) potrebbe chiudere il weekend ben al di sopra dei 20 milioni inizialmente ipotizzati, e più vicino ai 25 se non ai 28 milioni in tre giorni.

Un’ottima notizia se si pensa che il piano della Warner Bros. quando ha messo in cantiere la pellicola era di farla uscire direttamente in streaming su HBO Max. Un buon incasso al cinema non permetterà semplicemente di ripagare il budget (decisamente basso, inferiore ai 20 milioni) ma anche di spingere la popolarità del film quando arriverà effettivamente in streaming.

Ovviamente in testa alla classifica di venerdì rimane Super Mario Bros. il film, che incassa altri 14 milioni di dollari e sale così a 390 milioni di dollari: oggi ha superato i 400, ed entro domenica supererà gli 850 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tra le altre nuove uscite, The Covenant di Guy Ritchie ha aperto con 2.2 milioni di dollari.

Interessante poi il dato di Beau ha paura: uscito la settimana scorsa in un pugno di cinema, il film di Ari Aster prodotto da A24 è stato distribuito in altri 962 cinema venerdì e ha raccolto 1.1 milioni di dollari. Il budget è di circa 35 milioni.

