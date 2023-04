È ancora Super Mario Bros. il film a guidare la classifica italiana venerdì 21 aprile: il film d’animazione raccoglie altri 283 mila euro, salendo così a 14.4 milioni di euro: oggi supererà ufficialmente i dati complessivi di Minions 2 (14.7 milioni di euro).

Seconda posizione per La casa – il risveglio del male, che con 195 mila euro sale a 322 mila euro complessivi. Al terzo posto, invece, troviamo Il sol dell’avvenire: il film di Nanni Moretti incassa 152 mila euro e sale a 251 mila euro in due giorni. Seguono L’esorcista del Papa, con 89 mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro, e Cocainorso con 61 mila euro e un totale di 99 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 21 APRILE 2023

The Super Mario Bros. Movie: €283,770 – €14,428,711 La Casa – Il Risveglio del Male (Evil Dead Rise): €195,836 – €322,812 Il Sol Dell’ Avvenire: €152,253 – €251,081 L’Esorcista del Papa (The Pope’s Exorcist): €89,581 – €1,501,816 Cocainorso (Cocaine Bear): €61,838 – €99,828 Air – La Storia del Grande Salto (Air): €60,242 – €2,464,162 Coldplay – Music of the Spheres: Live at River Plate: €39,426 – €90,130 Scordato: €23,640 – €474,917 John Wick 4: €22,928 – €5,301,926 Mavka e La Foresta Incantata (Mavka. Lisova Pisnya): €18,567 – €29,167

Fonte: Cinetel

