Testa a testa al box-office italiano per un weekend che ha visto tre nuove uscite debuttare sul podio, ciascuna con più di un milione di euro di incassi.

E in vetta alla classifica alla fine sembra aver avuto la meglio Povere creature!: il film di Yorgos Lanthimos, forte di 11 candidature agli Oscar, aveva aperto al secondo posto giovedì, compiendo poi il sorpasso nella giornata di sabato e consolidando la posizione domenica (quando ha incassato oltre 700 mila euro). Ecco quindi che in quattro giorni il vincitore del Leone d’Oro ha conquistato quasi 2 milioni di euro, un ottimo risultato per una pellicola VM14.

Seconda posizione, quindi, per I soliti idioti 3 – Il ritorno, che dopo essere rimasto in prima posizione giovedì e venerdì è sceso al secondo posto sabato e domenica, seguendo un andamento piuttosto inconsueto per una commedia italiana (solitamente sabato e domenica sono le giornate migliori). Il film a comunque incassato 1.9 milioni di euro in quattro giorni.

Chiude il podio Tutti tranne te, che debutta con 1.2 milioni di euro, un ottimo risultato per una commedia romantica VM.

Scende quindi al quarto posto Pare parecchio Parigi, con 840 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro. Chiude la top-five Perfect Days, con 552 mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro (una cifra inizialmente impensabile per il film di Wim Wenders).

Segnaliamo tra le nuove uscite in top-ten Dieci minuti, che incassa 285 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 25-28 GENNAIO 2024

Povere Creature!: 1.989.973 euro; totale 1.989.973 euro I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno: 1.943.860 euro; totale 1.945.059 euro Tutti Tranne Te: 1.201.859 euro; totale 1.202.226 euro Pare Parecchio Parigi: 840.995 euro; totale 2.444.886 euro Perfect Days: 552.661 euro; totale 3.793.786 euro The Holdovers – Lezioni di Vita: 427.029 euro; totale 1.168.692 euro Dieci Minuti: 285.171 euro; totale 287.421 euro Wonka: 228.156 euro; totale 14.567.396 euro Il Fantasma di Canterville: 213.416 euro; totale 522.120 euro The Beekeeper: 208.948 euro; totale 1.795.874 euro

Fonte: Cinetel

