Poco, anzi pochissimo movimento al box-office americano nell’ultimo weekend di gennaio: il mese si chiude infatti con soli 56 milioni di dollari incassati in tre giorni, un dato decisamente sconfortante dovuto alla mancanza di blockbuster. L’offerta, in questo senso, continuerà a essere scarsa per gran parte del mese di febbraio, fino all’uscita di Dune – Parte Due che tra un mese esatto sbloccherà definitivamente la situazione di stallo dovuta alle conseguenze del doppio sciopero dell’anno scorso.

Testa a testa tra due film in tenitura per la vetta della classifica: Amazon MGM riporta che The Beekeper ha incassato 7.4 milioni di dollari nel suo terzo weekend, salendo a un totale di 42.2 milioni di dollari negli USA che diventano 86 in tutto il mondo. Un ottimo successo per l’action movie di David Ayer. La Paramount, per contro, dichiara che Mean Girls ha incassato 7.3 milioni di dollari, portandosi a un totale di 60 milioni di dollari (76 in tutto il mondo): anche in questo caso, un dato positivo per il musical costato una trentina di milioni e inizialmente pensato per uscire direttamente in streaming.

Lunedì sera, grazie ai dati definitivi, sapremo chi avrà avuto la meglio.

Al terzo posto resiste Wonka, con 5.9 milioni di dollari e un totale di 195 milioni di dollari (sfonderà i 200 milioni in settimana), per un totale di 550 milioni di dollari a livello globale. Tiene bene anche Prendi il volo – Migration, che incassa 5.1 milioni di dollari e sale a 101 milioni complessivi (206 in tutto il mondo), mentre chiude la top-five la sleeper hit delle feste Tutti contro te (Anyone but you), che con altri 4.8 milioni di dollari sale a 71.2 milioni complessivi (126 in tutto il mondo, un grande successo).

Nella seconda metà della top-ten troviamo due pellicole da Oscar. Al sesto posto, tiene bene Povere creature!, che incassa 3 milioni di dollari e sale a 24.8 milioni complessivi. Il film candidato a 11 premi Oscar ha superato i 50 milioni di dollari in tutto il mondo, ma dovrà correre ancora parecchio per andare in parecchio (tra budget e produzione l’investimento dovrebbe essere stato di circa 100 milioni). Settimo posto per American Fiction, che rimbalza grazie a un’espansione in 1800 cinema e incassa 2.9 milioni di dollari, sfiorando i 12 milioni complessivi.

C’è poi, all’ottavo posto, Aquaman e il regno perduto: il film DC incassa 2.8 milioni di dollari e supera i 118 milioni complessivi, per un totale globale di oltre 400 milioni di dollari. È il primo film del franchise a superare questa soglia a livello globale dai tempi del primo Aquaman, quindi quattro anni.

INCASSI USA WEEKEND 26-28 GENNAIO 2024

The Beekeeper: $7,421,382; totale $42,288,291 Mean Girls: $7,299,505; totale $60,805,000 Wonka: $5,909,995; totale $195,173,000 Migration: $5,150,340; totale $101,254,000 Anyone But You: $4,800,462; totale $71,196,000 Poor Things: $3,048,000; totale $24,792,797 American Fiction: $2,896,728; totale $11,843,226 Aquaman and the Lost Kingdom: $2,819,966; totale $118,102,000 Godzilla Minus One: $2,600,000; totale $55,009,463 The Boys in the Boat: $2,213,792; totale $47,467,000

Fonte: BOM

