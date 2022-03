LEGGI – James Gunn si congratula con Robert Pattinson per il successo di The Batman e non solo

Continua la corsa dial botteghino: gli incassi di mercoledì 9 marzo in Italia vedono il cinecomic della DC Comics in testa alla classifica con altri 361 mila euro, per un totale di 4.7 milioni di euro. Chiaramente il film guiderà la classifica anche nel weekend, superando abbondantemente i sette milioni.

Seconda posizione per The Alpinist – uno spirito libero, ben distante con 43 mila euro e un totale di 110 mila euro in tre giorni. Uncharted, al terzo posto, incassa 35 mila euro e sale a 5.2 milioni complessivi. Al quarto posto Belfast incassa 33 mila euro e sale a un milione di euro, mentre chiude la top-five Assassinio sul Nilo, con 24 mila euro e un totale di cinque milioni di euro.

INCASSI ITALIA 9 MARZO 2022

THE BATMAN – € 361.706 / € 4.695.772 THE ALPINIST – UNO SPIRITO LIBERO – € 43.636 / € 110.998 UNCHARTED – € 35.667 / € 5.236.808 BELFAST – € 32.946 / € 1.017.725 ASSASSINIO SUL NILO – € 24.491 / € 4.993.016 IL RITRATTO DEL DUCA – € 24.345 / € 337.689 ENNIO – € 23.077 / € 2.073.657 LUIGI PROIETTI DETTO GIGI – € 20.130 / € 124.414 CYRANO – € 9.955 / € 108.311 L’OMBRA DEL GIORNO – € 5.350 / € 256.027

Fonte: Cinetel