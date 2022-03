continua a guidare la classifica degli incassi in Italia: sabato 12 marzo il cinecomic di Matt Reeves ha raccolto altri 772 mila euro, portandosi così a 6.1 milioni di euro complessivi.

Spunta al secondo posto l’evento BTS Permission to dance on stage – seoul: live viewing, portato in sala da The Space Cinema, con ben 403 mila euro. Al terzo posto Uncharted incassa altri 171 mila euro, salendo così a 5.5 milioni di euro.

Scende al quarto posto C’era una volta il crimine, che incassa altri 121 mila euro, salendo a 189 mila euro complessivi, mentre Assassinio sul Nilo chiude la top-five con 99 mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 12 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 772.482 / € 6.195.726 BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING – € 403.613 / € 403.613 UNCHARTED – € 171.298 / € 5.493.237 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 121.044 / € 189.849 ASSASSINIO SUL NILO – € 99.010 / € 5.146.757 BELFAST – € 88.175 / € 1.158.952 IL RITRATTO DEL DUCA – € 87.034 / € 470.413 ENNIO – € 60.071 / € 2.167.760 LIZZY E RED – AMICI PER SEMPRE – € 36.739 / € 169.641 JACKASS FOREVER – € 23.242 / € 49.917

Fonte: Cinetel