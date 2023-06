È The Flash a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì 15 giugno, ultimo giorno di Cinema in Festa, l’iniziativa sostenuta dal ministero che prevede i prezzi dei biglietti cinematografici “agevolati” a soli 3.5 euro. Complessivamente, ieri sono stati raccolti 958 mila euro, con 272 mila presenze e un incremento del 332% rispetto al 2022, che diventa del 212% rispetto allo stesso giorno del triennio pre-pandemico.

Secondo quanto segnala Cinetel, durante i cinque giorni di Cinema in Festa sono state totalizzate 1.2 milioni di presenze, contro le 419 mila presenze degli stessi giorni nel 2022 e le 668 mila presenze medie del triennio pre-pandemico (quindi con una crescita dell’80%). Un buon successo sostenuto anche dall’ottima offerta cinematografica, fondamentale per portare il pubblico al cinema, ancor più del prezzo calmierato.

Per quanto riguarda il debutto di The Flash, più che registrare i 385 mila euro segnaliamo i 108 mila spettatori: con un prezzo del biglietto normale, il film avrebbe incassato circa 900 mila euro. Ma è l’andamento nel weekend, con i prezzi tornati a normalità, che capiremo l’apprezzamento di questo cinecomic da parte del pubblico.

Seconda posizione per La Sirenetta, che incassa altri 167 mila euro e sale a 10.8 milioni di euro, mentre Spider-Man: Across the Spider-Verse incassa 152 mila euro e sale a 4.7 milioni di euro. Al quarto posto Transformers: il risveglio incassa 109 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Fast X con 32 mila euro e un totale di 11.5 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 15 GIUGNO 2023

THE FLASH – € 385.094 (108.511 spettatori) / Totale: € 385.094 (108.511 spettatori) LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – € 167.797 (48.147 spettatori) / Totale: € 10.840.839 (1.636.900 spettatori) SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – € 152.559 (43.644 spettatori) / Totale: € 4.737.192 (780.336 spettatori) TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS) – € 109.075 (31.075 spettatori) / Totale: € 1.689.287 (347.794 spettatori) FAST X – € 32.071 (9.154 spettatori) / Totale: € 11.574.284 (1.491.837 spettatori) RAPITO – € 14.303 (4.000 spettatori) / Totale: € 1.411.486 (234.277 spettatori) DUE MATRIMONI ALLA VOLTA – € 13.085 (3.742 spettatori) / Totale: € 25.945 (7.400 spettatori) THE BOOGEYMAN – € 12.536 (3.585 spettatori) / Totale: € 695.637 (109.264 spettatori) MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – € 10.116 (2.917 spettatori) / Totale: € 175.830 (40.157 spettatori) BLU E FLIPPY – AMICI PER LE PINNE – € 9.224 (2.661 spettatori) / Totale: € 133.021 (32.110 spettatori)

