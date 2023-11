Neanche il nuovo film dei Marvel Studios è riuscito a frenare C’è ancora domani: il film di Paola Cortellesi sta continuando a macinare incassi, e mercoledì 8 novembre è rimasto saldamente in testa alla classifica raccogliendo altri 581 mila euro, superando il traguardo degli otto milioni di euro. Complessivamente la pellicola ha raggiunto ora gli 8.4 milioni di euro, e a questo punto potrebbe puntare a superare i dieci milioni di euro all’inizio del weekend (cosa semplicemente straordinaria).

Apre al secondo posto The Marvels: il film con Brie Larson raccoglie 280 mila euro, un dato per niente entusiasmante che non lascia presagire un weekend stellare. Va detto che il tracking non è stato clemente, e anche in Italia le aspettative per il nuovo cinecomic Marvel non erano particolarmente alte.

Non capita comunque spesso di trovare al primo e al secondo posto della classifica due pellicole ad alto budget dirette da donne.

Al terzo posto troviamo Io, Noi e Gaber, che incassa 130 mila euro e sale a 369 mila euro complessivi. Quarto posto per Five Nights at Freddy’s, che incassa 92 mila euro e sale a 3.9 milioni di euro, mentre chiude la top-five Comandante, con quasi 90 mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro.

Da notare, all’ottavo posto, Io Capitano con 23 mila euro: il film di Matteo Garrone ha superato i 4 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 8 NOVEMBRE 2023

C’è ancora domani – €581,901 (Tot. €8,424,463) The Marvels – €280,716 (Tot. €280,716) Io, Noi e Gaber – €130,449 (Tot. €369,976) Five Nights at Freddy’s – €92,272 (Tot. €3,946,940) Comandante – €89,924 (Tot. €1,952,332) Killers of the Flower Moon – €37,743 (Tot. €4,606,804) Saw X – €36,267 (Tot. €3,095,160) Io Capitano – €22,978 (Tot. €4,029,721) Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania – €18,068 (Tot. €4,274,440) Anatomia di una Caduta – €17,285 (Tot. €611,923)

