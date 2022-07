Un buon lunedì al box-office italiano per Thor: Love and Thunder, unico film in grado realmente di fare la differenza in termini di incasso in una classifica altrimenti asfittica. Il cinecomic dei Marvel Studios ieri ha raccolto 452 mila euro, superando quindi la soglia dei cinque milioni di euro. Per la precisione, ha sfiorato i 5.4 milioni di euro in sei giorni. Nel suo primo lunedì, il 9 maggio, Doctor Strange nel multiverso della follia aveva raccolto 478 mila euro, e questo dopo un weekend da 8.3 milioni di euro: il confronto, quindi, mostra una tenuta migliore da parte di Thor. Vediamo come questo si tradurrà nel prossimo weekend.

La classifica prosegue con Elvis (33 mila euro, 2 milioni complessivi), Top Gun: Maverick (28 mila euro, 10.9 milioni complessivi), Jurassic World: il Dominio (14 mila euro, 7.4 milioni complessivi) e Lightyear: la vera storia di Buzz (11 mila euro, 2.2 milioni complessivi).

INCASSI ITALIA 11 / 7 / 2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 452.178 / € 5.385.799 ELVIS – € 33.015 / € 2.071.889 TOP GUN: MAVERICK – € 28.105 / € 10.974.195 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 14.266 / € 7.448.315 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 11.133 / € 2.225.772 BLACK PHONE – € 8.369 / € 632.707 ITALIA 1982 – € 6.057 / € 6.057 LA CITTÀ INCANTATA – € 5.239 / € 272.190 UNA BOCCATA D’ARIA – € 4.558 / € 45.124 ENNIO – € 3.845 / € 2.611.611

Fonte: Cinetel