Continua l’ottima tenuta di Thor: Love and Thunder al box-office italiano: i dati infrasettimanali del cinecomic dei Marvel Studios, in proporzione con il weekend, sono nettamente migliori rispetto a quelli di Doctor Strange nel multiverso della follia, che però quando è uscito alcuni mesi fa aveva maggiore concorrenza. Ieri il film di Taika Waititi ha raccolto altri 406 mila euro, portandosi così a 6.2 milioni di euro complessivi in otto giorni.

La classifica prosegue senza cambiamenti o dati di rilievo. Elvis, al secondo posto, raccoglie 37 mila euro e sale a 2.1 milioni di euro, chiude il podio Top Gun: Maverick, con 31 mila euro e un totale di 11 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 13 / 7 / 2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 406.084 / € 6.242.848 ELVIS – € 37.626 / € 2.146.078 TOP GUN: MAVERICK – € 31.249 / € 11.036.435 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 22.101 / € 7.486.743 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 15.390 / € 2.255.523 BLACK PHONE – € 9.352 / € 651.109 LA CITTÀ INCANTATA – € 7.670 / € 286.856 ITALIA 1982 – € 5.833 / € 18.267 UNA BOCCATA D’ARIA – € 4.773 / € 55.685 NOSTALGIA – € 4.761 / € 1.325.552

Fonte: Cinetel