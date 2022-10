Incassi Italia: Ticket to Paradise vince il weekend

Weekend in calo rispetto a una settimana fa al box-office italiano: sono stati raccolti 3.7 milioni di euro, con 539 mila presenze e una perdita del 16% rispetto al weekend precedente.

È Ticket to Paradise a piazzarsi al primo posto: la commedia romantica con George Clooney e Julia Roberts raccoglie 768 mila euro, per un totale di 834 mila euro (in tutto il mondo ne ha incassati circa 60).

Al secondo posto tiene abbastanza bene Siccità, con altri 370 mila euro e un totale ora di 1.1 milioni di euro. Subito sotto troviamo un altro film italiano, Dante, che tiene ancora meglio (-14%) e incassa 340 mila euro, per un totale di 902 mila euro.

Ma è Smile a guadagnare la palma della miglior tenuta del weekend (come negli USA), con altri 326 mila euro (-8%) e un totale di 793 mila euro. Dopotutto è l’unico nuovo horror al cinema nel periodo che conduce ad Halloween…

Precipita al quinto posto Dragon Ball Super: Super Hero, con 256 mila euro (-70%, la definizione di frontloaded) e un totale di quasi 1.3 milioni di euro.

La classifica prosegue con Avatar 4K che incassa altri 250 mila euro e sfiora i tre milioni complessivi, mentre apre solo al settimo posto Everything Everywhere All At Once, con 181 mila euro.

Nona posizione per Minions 2, con 158 mila euro e un totale di 14.4 milioni di euro, decima per Quasi Orfano, che apre con 154 mila euro.

INCASSI ITALIA 6-9 OTTOBRE 2022

TICKET TO PARADISE – € 768.604 / € 834.785 SICCITÀ – € 370.868 / € 1.175.655 DANTE – € 340.327 / € 902.933 SMILE – € 326.005 / € 793.231 DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – € 256.476 / € 1.288.979 AVATAR 4K – € 250.350 / € 2.944.006 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 181.655 / € 191.967 DON’T WORRY DARLING – € 173.221 / € 1.857.372 MINIONS 2 – € 158.681 / € 14.468.458 QUASI ORFANO – € 154.272 / € 154.272

Fonte: Cinetel