guida un weekend tutto sommato accettabile al box-office italiano, nel quale sono stati raccolti oltre 4 milioni di euro in quattro giorni, con un calo di “solo” il 37% rispetto allo stesso periodo del 2019 (solitamente viaggiamo ben sopra il -70%, il che dimostra la situazione drammatica persistente in Italia). Il film con Tom Cruise, dopo l’esordio in anteprima sabato e domenica scorsa, raccoglie 2.6 milioni di euro nel suo primo weekend vero e proprio, salendo quasi a 4 milioni complessivi.

Seconda posizione per Nostalgia: il film di Mario Martone incassa 425 mila euro, forte del lancio a Cannes, e sale a 460 mila euro. Terza posizione per Doctor Strange nel multiverso della follia, con 423 mila euro e un totale di 13.1 milioni di euro.

Al quarto posto Esterno notte – Parte 1 incassa 105 mila euro, per un totale di 370 mila euro, mentre chiude la top-five Io e Lulù, con 67 mila euro e un totale di 337 mila euro.

INCASSI ITALIA 26-29 / 5 / 2022

TOP GUN: MAVERICK – € 2.682.208 / € 3.948.924 NOSTALGIA – € 425.916 / € 460.999 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 423.079 / € 13.139.155 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 105.434 / € 370.214 IO E LULÙ – € 67.252 / € 337.776 SONIC 2 – IL FILM – € 66.868 / € 4.148.365 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 49.692 / € 8.387.859 ALCARRAS – € 41.308 / € 45.855 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 41.101 / € 373.733 SECRET TEAM 355 – € 25.643 / € 182.371

Fonte: Cinetel